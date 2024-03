Rodrigo Lussich sufrió un accidente en vivo y debió ser asistido

Movedizo e inquieto, Rodrigo Lussich junto a Adrián Pallares le dan a "Socios del Espectáculo" un ritmo envidiable, además de las noticias más jugosas del espectáculo.

Este jueves y durante el segmento de "Tres empanadas", el uruguayo anunció una información y cuando bajó para bailar frente a sus compañeros, se dobló el pie y cayó en medio del decorado.

Desde el panel, Pallares advirtió que su amigo no se levantaba y preguntó: "¿Es de verdad? ¿Estás bien?"

"Vamos a ayudarlo", dijo el locutor Fabián Cerfoglio acercándose. Luego de revisarlo, sumó: "Se cayó mal, se dobló el tobillo".

"Llamemos al médico", pidió Pallares a la producción y, mientras era revisado, mandaron al aire el tape con los virales de Semana Santa.

Nuevamente al aire, el conductor ya estaba sentado, sin su zapatilla y el médico del canal ya había descartado que se trataba de algo de gravedad.

"¿Lo van a inyectar?", preguntó Pallares a lo que inmediatamente respondió Lussich: "No, no me gustan las agujas prefiero una pastilla", se quejó el conductor, pero su también compañero de teatro cerró diciendo: "Preparale la inyección porque sino va a sufrir durante todo el fin de semana".

Esta no es la primera vez que el conductor se cae en vivo, lo mismo ocurrió junto a Paula Varela en "Intrusos", cuando el conductor estaba en América.