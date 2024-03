En tanguita, Cinthia Fernández se divirtió en las redes sociales

Desde hace un tiempo, Cinthia Fernández decidió bajar el tono de sus "batallas" de varios frentes que, casi siempre, terminaron en escándalos.

La mediática estuvo involucrada en varios temas que pasaron desde la crianza de sus hijas, sus trabajos, la relación con su ex, las críticas de las redes y algunos escándalos con sus vecinos.

Poco le importó y ahora, la ex de Martín Baclini a quien no se le conoce nuevo amor, decidió quitarse la ropa y, en pleno otoño, se mostró en tanga negra colaless. A través de su cuenta oficial de Instagram, Fernández divulgó un video en donde aseguró: "na pa la tele si pa la redes. ¿Qué dicen vuelvo o no a la tele?", consultó a su fandom que no demoró en responder.

Algunos de los comentarios que poblaron el posteo de la morocha fueron: "Siiii con Angel De brito!", "Si, te extrañamos", "sos un fuego", "Se te extraña, pero no me parece que vuelvas.", entre otros.

Ahora falta esperar a ver qué decisión tomará la bella y joven madre.