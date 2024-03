A horas de entrar a Gran Hermano, Sabrina vive un drama personal

Este lunes, la casa de Gran Hermano vivirá una noche especial por el reingreso de Sabrina y Denisse, gracias a los Golden Tickets y, de participantes nuevos que llegan a modificar toda la casa.

En ese marco, la nacida en Mendoza ya está lista para volver a dar lucha en la competencia que dará más de 50 millones al ganador pero, por otro lado, una dura realidad no la deja disfrutar al cien por ciento.

"Mi mamá es bioquímica y trabajaban con los militares pero tuvo que tomarse licencia por su enfermedad. Tiene cáncer de mama con metástasis en los huesos y ahora está llevando el tratamiento adelante", comenzó diciendo la "hermanita".

Luego sumó: "Ella está bien, dándolo todo. Le pone mucha garra y nosotros como familia la acompañamos en todo", agregó la rubia que tiene dos hermanos: Gastón, el mayor y Macarena, la más chica.

Los jóvenes apoyan a Sabrina en este proyecto televisivo y se hacen cargo de los cuidados de la mujer mientras Cortéz entre a la casa de Telefé.

"Yo buscaba un lugar en los medios para laburar en la tele. Es un ambiente que me gusta y me hace sentir cómoda aunque nunca trabajaría de panelista chusma, es la única faceta que no me gustaría probar".