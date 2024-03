Muy calientes: Coty Romero y Nacho Castañares ya no se ocultan

Por estos días, se conoció un video en donde Coty Romero y Nacho Castañares se besaron en un boliche ante la mirada de todos los presentes.

Lo más extraño de la pareja fue que, que ninguno de los dos, había mostrado interés el uno por el otro ya que la correntina salió de la casa de novia con Alexis, más conocida como El Conejo. Por su parte, la Tora salía con el carismático ex participante.

Acá está: El beso de Coty Romero y Nacho Castañares. Video: LAM pic.twitter.com/JoSJghNhzv — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) February 25, 2024

Confrontados

Cuando los periodistas les preguntaron por este beso, Nacho inventó una excusa: "Yo le pregunté a Coty si tenía un chicle, ella me dijo que sí y, jodiendo, me mostró que lo tenía, pero no pasó nada. No hay un acercamiento ni nada”.

Por su parte, Coty sin importar mandar al frente a su ex hermanito comentó: “Los dos íbamos a decir que fue simplemente un chicle, que uno le había pedido el chicle al otro. La otra excusa era decir no me acuerdo, no sé qué fue lo que pasó. Todavía no entiendo cómo se vio tanto porque los dos estábamos en plena oscuridad".

Más datos

El periodista Juan Etchegoyen sumó más detalles en Mitre Live al decir: “Hoy te voy a dar el detalle a detalle de esta historia que tiene por lo menos tres meses. A mí lo que me cuentan personas allegadas a ellos es que Coty y Nacho siempre tuvieron onda y se desprendía de sus miradas y charlas. Había una tensión sexual muy fuerte. Primero, quiero decir que ellos concretaron su deseo”, aseguró.

Luego sumó; “Esto que te cuento viene de hace rato, siempre se tuvieron ganas. Lo que pasa es que Coty estuvo bastante tiempo con el Conejo y Nacho con la Tora. No daba cometer una infidelidad por una calentura en aquel momento. Y ahora solteros le dan rienda suelta a lo que pospusieron durante mucho tiempo”, sumó picante.

Sobre el futuro, el periodista comentó: “Lo qué pasa acá es que a Coty no le copa que él hable con tantas mujeres, eso frena todo. Igual, quiero decirles que dudo que ellos oficialicen porque no buscan formalidad. No se ilusionen con un noviazgo, eso quiero decirles”.

“Se encuentran varias veces por semana en distintos lugares para no levantar el avispero y satisfacen sus fantasías, nada más. El clásico touch and go. Para cerrar les cuento algo más: a mí me dijeron que tanto a Romina Uhrig, como a Julieta Poggio y a Daniela Celis no les gusta para nada que Nacho haya establecido este vínculo con Coty. Quedaron las cosas raras con ella me decían desde que dijo lo del beso con Marcos Ginocchio”, concluyó el periodista.