Noche explosiva en GH, Agostina abandonó la casa por sentirse amenazada

Una noche explosiva y picante se vivió este domingo en Gran Hermano. Si bien el protagonismo era para quien debía abandonar la casa por voluntad de la gente, Agostina se llevó las luces al pedir abandonar el juego.

Esto sucedió luego de que Santiago del Moro anunciara que Lisandro debía dejar la casa por decisión del público. Agostina inmediatamente aseguró que quería irse de la casa de Gran Hermano (Telefe). "Santiago, yo decido abandonar la casa en este momento. Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte", dijo la ex oficial de la policía.

La decisión de la participante se dio tras el enorme conflicto en la última cena de nominados, donde Agostina y Lisandro tuvieron una fuerte discusión con Furia. De acuerdo con el corto mostrado por el canal, Furia les dijo: "Te voy a matar, flaco. Te lo digo así. Afuera te hago mierda. A vos y a este gil de mierda". Aunque Agostina también lanzó improperios contra Juliana.

Luego de que Agostina dijera su deseo, Santiago del Moro le explicó que podía hacerlo ya si quería, pero le pidió que vaya al confesionario, donde intentó convencerla de que siga en el juego por un día más, dándole a conocer las consecuencias . Ella siguió firme aludiendo a que se sentía amenazada y podría ser victima de un femicidio.

Entre lágrimas, remarcó: "Tengo miedo... Se lo dije a Gran Hermano ayer, yo no puedo dormir en mi pieza, me tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si esta mina me clava un cuchillo. Me dijo 'te voy a matar'. ¿Vos sabés la cantidad de homicidios, femicidios, que existen después de una amenaza?".

De acuerdo con los posteos en la red social X, a Agostina no se la vio durante muchas horas. Incluso la plataforma DGO dejó de transmitir en lo que se cree fue la salida de la participante. A una de las jugadoras, concretamente Rosina se la escucho decir que salió del confesionario y se dirigió a la puerta sin saludar a nadie. Incluso Gastón Trezeguet fue explicito al mencionar que Furia es la primera participante en eliminar a dos personas en una misma gala.