¿GH volvió al inicio? Entraron 7 jugadores y la casa explotó

Si bien hubo avisos de nuevos ingresos, nadie se espero que fueran tantos. En tan solo una noche ingresaron 7 personas al juego que tiene en vilo al país. Las primeras concursantes en entrar fueron Denisse y Sabrina, quienes quedaron un enorme caudal de votos del repechaje. Pero las sorpresas eran más.

A lo largo del programa, se vieron con los ingresos de Mauro, Darío, Paloma, Damián y Florencia, cinco nuevos participantes. En las redes comenzaron a averiguar sus datos y muchos de ellos ya estan en la mira.

Mauro, fue el primer nuevo jugador que se conoció. Contó que está soltero y que nunca estuvo de novio. Es de Villa Urquiza. Afirmó que es muy romántico. En las plataformas sociales indicaron que tendría denuncias por acoso.



Darío, oriundo de La Plata. Tiene cuatro hijos y está en pareja. Dijo que su estrategia será integrarse rápidamente. Este participante no se inmutó en decir que conocía a Virginia y fue el mejor recibido por los hermanitos.

Paloma Méndez, de Buenos Aires. "Soy un personaje, la gente me pregunta si soy o me hago», se definió. Dijo que es divertida y que «no le gusta pelear pero tengo carácter". La joven fue tendencia en las redes sociales tras sus primeros minutos en la casa.

Damián César Moya. "Me consideró una persona 4 por 4", se definió. "No me gusta relacionarme con todo el mundo, me gusta tener mi grupo". En el juego sostuvo que usará todo lo que tenga a su alcance.

Florencia, de Lomas de Zamora. Contó que no le gusta bañarse. "Estudio relaciones públicas y soy modelo", dijo. Señaló que es divertida y que no suele llevarse bien con otras mujeres. Además hay sospechas de que es amiga de Sabrina, quien también ingreso en la noche del lunes.