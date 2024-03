En vivo, echaron a un periodista de Crónica por contar cuánto cobra

En medio de momento difícil de país en materia económica, nadie queda afuera del ajuste y de la odisea de llegar a fin de mes. Una situación quedó reflejada al aire y tuvo un final inesperado en medio de un móvil de televisión.

Ocurrió que el periodista Tomás Munaretto, de Crónica TV, en medio de una cobertura de prensa realizó un reclamo salarial en pleno vivo y lo echaron del canal.

El periodista de Crónica Tomás Munaretto hizo un reclamo salarial en pleno vivo y lo echaron del canal.

A través de sus redes sociales, el comunicador confirmó la noticia y aseguró: "Pasó lo que todos pensaban que iba a pasar: me echaron del canal. Y me dijo también la abogada Patricia Dubor que se va a encargar personalmente de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación", comenzó diciendo.

Le pagan $1700 la hora, no le dan vacaciones, esta en negro y lo echaron por exponer como como se maneja Crónica.

El canal que se dedica a escrachar a quienes opinamos

Este es el inicio, van a caer todos los hdp



MI PLENO APOYO A TOMAS MUNARETTO

Luego agregó: "La vida sigue, no sé qué voy a hacer, pero de alguna u otra forma me la voy a arreglar. Pero adentro de este lugar (Crónica) quedan 50 o 60 personas que están en la misma situación irregular en la que estaba yo, que ahora ya no estoy porque directamente no tengo laburo", concluyó Tomás Munaretto.

Espero que algún canal le de trabajo al periodista Tomás Munaretto que fue despedido por contar al aire que trabajaba en negro en @CronicaTV

Ya debería estar trabajando y en blanco!

Te re banco @Tomimunaretto

Qué dijo el profesional

El martes por la mañana, el notero de Crónica estuvo en Constitución hablando con la gente y se encontró con una chica que cantaba para ganar dinero. Ante esto, el conductor del programa le pidió: "Aportá vos también algo, Tomi".

Tomás Munaretto, el reportero argentino, fue despedido tras expresar sus preocupaciones sobre sus condiciones laborales en vivo.

Durante una transmisión en vivo, le pidieron contribuir económicamente mientras informaba sobre una mujer que cantaba para ganar dinero.

Munaretto,…

"A mí me pagan $1.700 la hora extra. No puedo aportar, no me alcanza. La chica que trabaja en casa cobra $3.000 la hora, ¿Cómo le pago? A parte estoy en negro yo. No tengo vacaciones, aguinaldo ni obra social. Pago 117 mil pesos de obra social. Decime cómo hago. Vos porque estás en blanco... ¿cuánto cobrás? Porque a mí no me alcanza", dijo indignado el movilero ante la presión del conductor.

El notero Tomás Munaretto agradeció las muestras de apoyo tras su despido de Crónica TV.

Como era de esperar, el momento se viralizó en las redes sociales y el comunicador fue despedido. Frente a los mensajes de apoyo y solidaridad, Tomás Munaretto sostuvo: "Es increíble la gente que me estuvo mandando mensajes, llamados. En el canal es mucha la gente que está precarizada, incluso peor a nivel personal de lo que yo estoy atravesando. Espero que esto sirva para cambiar la situación del resto de los laburantes del canal. Para mí ya era imposible quedarme callado, no podía hacerme el boludo y exploté al aire. Conté la realidad que estamos atravesando".