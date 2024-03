Javier Milei salió a aclarar cómo está su relación con Fátima

Luego de que comenzaran a circular rumores de separación entre Javier Milei y Fátima Florez, por infidelidad desde los dos lados, ahora el primer mandatario decidió realizar su descargo por los dichos y confusiones.

Marina Calabró fue quien se comunicó con Milei para preguntar sobre la situación actual de la pareja. Todo ocurrió en el aire de El Observador 107.9 en el pase con Yanina Latorre: "Me pasa que, como de alguna manera se sabe que tengo una relación de amistad de más de 10 años, me escriben a mí por el tema de Fátima y él".

uD83DuDEA8 Explosivo: fuertes rumores de separación entre Javier Milei y Fátima Florez



uD83DuDC49 La humorista no fue invitada al Congreso en la apertura de las sesiones ordinarias y generó polémica.



Cc #ALaTarde @jotaxTV pic.twitter.com/NbAwn9uJ3q — América TV (@AmericaTV) March 5, 2024

"Entonces le digo 'pará, yo a todo el que me escribe le estoy negando la crisis, pero en una de esas estás en crisis... y no me dijiste, no me enteré'. Y él me negó todo, me dijo: 'No estamos separados. Olvidate, no sé de dónde sale ni me importa'", dijo el Presidente a la periodista.

uD83DuDCA5 Marcelo Polino contó detalles de la relación entre Fátima Florez y Javier Milei y confirmó que siguen juntos



uD83CuDFAC Mirá el programa en vivo acá: https://t.co/718O59XAjP



Cc #LAM en América TV uD83DuDCFA @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/HA03lTLLZO — América TV (@AmericaTV) March 7, 2024

¿Separación?

En este momento, se sabe que Fátima Florez y Javier Milei estarían atravesando su primera crisis amorosa. Según contaron en A la tarde (América Tv), los rumores circularon por la ausencia de la rubia en la apertura de las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación.

? IMPORTANTE AUSENCIA ?



uD83DuDD34 La pareja del Presidente no estará presente para el momento en el que el mandatario le hable al país

.

.

.

uD83DuDDA5?Para más información, ingresa a VoxpopuliuD83DuDC47uD83CuDFFChttps://t.co/m1sC2nvdTY — Diario Vox Populi (@voxpopulimza) March 2, 2024

"La información que nos llega sugiere que existe una situación de crisis sentimental entre Fátima Flórez y el presidente Javier Milei", afirmó la conductora Karina Mazzocco. Y con respecto al no estar presente en el congreso, confirmó: “Era un día crucial y su ausencia fue notable".

Luego de especulaciones y la aclaración del Presidente que lo mejor es vivir cada uno en su casa, los protagonistas salieron a negar la separación al aclarar que "la relación es excelente".