Todo mal entre Marcelo Polino y Lali Espósito

En las últimas horas, se conoció una llamativa información que vincula a Lali Espósito y Marcelo Polino. Aparentemente los mediáticos terminaron en muy malos términos una relación de amistad.

Fue el popular mediático quien dio detalles en el programa de Ángel de Brito, LAM cuando al ser consultado sobre la pelea entre la cantante y el Presidente comentó: "Estoy distanciado de Lali, con un tema previo a esto. No quiero opinar de la pelea con el presidente porque va a estar teñido de los rencores que tengo".

?? Polino contra Lali. “Esta superada por el éxito. Se portó horrible con Nacha Guevara”. uD83DuDC47uD83CuDFFB pic.twitter.com/wardvPOuA2 — Polito Moreno (@PolitoMor) March 7, 2024

Sorprendidos por el comentario, tanto el conductor como sus "angelitas" quisieron saber más y Polino agregó: "Lali se portó muy mal conmigo...Hace 10 años me vino a buscar para que sea el padrino del fandom. La acompañé en los comienzos, cuando no era quien es hoy. Las chicas del fandom son amorosas, yo me divertía porque eran buena onda".

Luego Marcelo agregó: "Cuando yo voy a Telefe a hacer de embajador de La Voz Argentina, tenía un programa pegado a La Voz. Un día le digo 'Lali, te necesito. ¿Me hacés la gamba?'. Era el estudio de al lado y no vino nunca".

Frente a este relato, los presentes se sorprendieron aún más con otra noticia. El también conductor de radio recordó que Nacha Guevara invitó a Espósito para cantar una canción juntas y la joven jamás respondió: "El año pasado cuando pasa lo de Nacha, ella se portó horrible. Cuando Nacha escribió el tema 'Andate al carajo', lo pensó para hacer con Lali. Y yo le dejé un mensaje Lali contándole que Nacha quería hablar con ella, y nunca respondió".

"Después me llamó ella a mí. Le dije 'revisá el chat que ahí está toda la explicación. Suerte, que tengas éxito con tu carrera'. Ahí puse el punto final, le deseo lo mejor, pero conmigo se portó como el orto", concluyó Marcelo Polino sobre su enojo la intérprete de "Disciplina".