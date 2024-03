Quién es la actriz que se quitará la ropa para sumarse a Sex

Hace algunos días, José María Muscari lanzó, en sus redes sociales, un enigmático relacionado a la nueva incorporación en la obra de adultos "Sex Viví tu Experiencia".

A los nombres del reconocido elenco, el carismático director decidió sumar a una reconocida actriz argentina como la "maestra de ceremonia".

Luego de varios intentos de su fandom, tratando de adivinar el nombre de la nueva estrella, sin dar pistas, la noticia se develó gracias a Yanina Latorre en LAM.

La rubia reveló que Julieta Ortega se sumará al elenco. “Va a ser la maestra de ceremonia”, contó e indicó que la actriz ya hizo las fotos para el lanzamiento de la nueva temporada.

“Como las dos primeras semana donde se relanza Sex ella se tiene que ir de viaje porque ya tenía un laburo pautado, Guidone la va a reemplazar en su papel”, no dudó en decir Latorre.

Enigmático de LAM: Julieta Ortega se suma a SEX







— América TV (@AmericaTV) March 8, 2024

“Para mí era impensado porque no la linkeabas con Sex porque ella es una actriz como más seria, cool”, manifestó y agregó: “No me lo imaginaba y la verdad me parece una re buena adquisición para Sex”.

Se viene una Julieta muy encendida.