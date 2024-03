Sorpresiva eliminación en Gran Hermano

Cuando nadie lo esperaba, Gran Hermano decidió expulsar a Isabel de Negri de la competencia más exitosa de la televisión argentina, por dar información del exterior a los jugadores que, desde hace tres meses, están encerrados luchando por los más de 50 millones de pesos.

Apenas comenzado el programa de Telefé, a las 22.30, el conductor exhibió un sobre negro y no esperó para comentar su contenido y asegurar que, debido a las faltas, la mujer debía dejar el programa durante el vivo.

Gran Hermano fue el encargado de comunicar su decisión: "No es la primera vez que me refiero a la orden establecida de no contaminar el juego con información del afuera. A todos los que ingresaron nuevamente y a quienes lo hicieron este lunes por primera vez, les recuerdo que está absolutamente prohibido revelar cualquier dato del exterior que pudiera afectar el espíritu de esta competencia".

Luego el Big detalló, uno por uno los comentarios realizados por la especialista en vinos a Lisandro, Emmanuel y Furia.

En la noche del líder, la rubia dejó la casa en una nueva etapa del juego con "hermanitos" nuevos, originales y del repechaje.

AHORA: ISABEL subió una historia con el SIGUIENTE MENSAJE de Furia que le escribió mientras le armaba la valija. uD83EuDD79 #GranHermano pic.twitter.com/8exEhLNZot — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) March 8, 2024

Debo confesar que me da lastima la expulsión del cuerpo bello #GranHermano pic.twitter.com/mRux6lKoHJ — JackiuD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@jackiterhoran) March 8, 2024