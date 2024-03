Romina Uhrig y y su ex fueron imputados por lavado de dinero

Este viernes, la fiscal federal Mariela Labozzetta imputó al ex intendente de Moreno Walter Festa y a su ex mujer Romina Uhrig, la ex diputada conocida por su participación en Gran Hermano, por el delito de lavado de dinero.

La decisión de la justicia se da luego de una intensiva investigación por una serie de operaciones inmobiliarias en la provincia de Buenos y en Salta.

En el dictamen, la fiscal sostuvo que Festa y Uhrig “habrían puesto en circulación fondos de procedencia ilícita –cuanto menos desde el año 2018 a la fecha–, mediante la adquisición, edificación, administración y transferencia de inmuebles ubicados en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y Salta, como también a través de la adquisición de diversos vehículos automotores”.

Y ahora q va a decir? https://t.co/zXRHFUiiJL — Yanina Latorre (@yanilatorre) March 8, 2024

Festa y su ex mujer ya estaban siendo investigados por la justicia provincial por supuesto enriquecimiento ilícito. Ese expediente tramita actualmente ante la Unidad Funcional de Instrucción 1 de Moreno. En cambio, la causa por lavado se inició el año pasado por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco.

Romina Uhrig imputada por lavado de dinero #LAM pic.twitter.com/Jl1bT2NiSp — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) March 9, 2024

Además de propiedades millonarias en Buenos Aires, la pareja también habría operado en Salta, lugar adonde los esposos viajaban con frecuencia, sobre todo a lotes de Cafayate.

A través de sociedades anónimas, realizaron millonarias transacciones que ahora salen a la luz luego de algunos fracasos por distintos motivos.