Santiago Maratea atraviesa un complicado momento personal

Desde hace un tiempo las redes sociales no ven a Santiago Maratea, el famoso influencer que mueve multitudes en cada una de sus colectas.

Su ausencia llamó la atención que por un silencio inusual que fue interrumpido en las últimas horas. Santi compartió algunas historias y habló a corazón abierto con sus seguidores y revelar los motivos que lo mantuvieron alejado.

En un comienzo, Maratea dijo: “La primera es que me tuve que bajar del proyecto del club de futbol de Ezeiza”, aseguró el joven luego de decidir jugar en la institución deportiva y realizar sus colectas solidarias para poder ayudar al FC Ezeiza.

“Un proyecto que me hizo muy bien y al cual le dediqué mucho tiempo, mucha energía, hasta me mudé a Ezeiza para poder estar cerca del club, entrenar todos los días y aportar todo lo que pueda adentro de la cancha pero sobre todo afuera para que el club crezca”, recordó.

Luego, más serio, Santi confesó la verdadera razón de su alejamiento: “El motivo por el cual tomé esta decisión, es porque mi viejo está con cáncer”.

“No hay mucho para explicar, me imagino que entenderán de lo que estoy hablando. Entrenar y el proyecto de fútbol me hacía muy bien pero no es momento de pensar en mi bienestar, sino enfocarme en el bienestar de mi viejo y mi familia”, explicó.

“Así es la vida, a veces uno se deja de lado a uno mismo para estar disponible para la persona a quien uno ama porque esa persona la está pasando mal y te necesita”, continuó.

Para tranquilidad de sus seguidores, Maratea expresó: “No voy a desaparecer, todo lo contrario. Antes estaba muy enfocado en el proyecto del club y rechazaba algunas ofertas de laburo y por ahí es momento de retomar con esos trabajos. Está bueno en estos momentos laburar, generar recursos y a mí trabajar me hace muy bien”.

“El proyecto del club me hacía muy bien pero estaba muy dedicado a eso, vivía en Ezeiza, muy lejos de mi familia, los veía una vez por semana o a veces cada quince días”, cerró.