Este es el lujo por el que Tamara Báez fue defenestrada en las redes sociales

Mientras L -Gante y su madre están siendo investigados por una denuncia de un ex empleado que habló hasta de privación ilegítima de la libertad, Tamara Báez disfruta de su vida lejos del cumbiero y padre de su hija.

En los últimos días, la joven madre compartió en redes sociales su última adquisición, un auto Mercedes Benz alta gama, que consiguió gracias a su trabajo como influencer.

En una foto junto al automóvil, la rubia posó sensual y orgullosa por su logro y dedicación en las redes sociales y expresó: “Es mi tercer auto, pero este sí me lo pude comprar yo, estoy muy orgullosa de mí y de lo que puedo llegar a lograr. Gracias a los emprendedores con los que vengo trabajando hace mucho y me ayudan a crecer, estoy muy feliz con mi nave”, expresó, contentísima.

Con muchos comentarios de sus seguidores más felices, la mediática también fue el blanco de los haters que no se demoraron en apuntar contra la ex de L-Gante al decir: “Dale las gracias a tu ex porque todo es gracias a él, aunque les duela... Es así porque la fama vino por él y también la plata, gracias a Elián”, "chanta", "no te creo", fueron algunos de las críticas que recibió Báez.

Inmediatamente la mediática no se quedó de brazos cruzado y salió a responder: “La plata de los sandwiches de milanesas vino por mí y de ahí salieron los videos, gracias a mí también fue todo y gracias a Dios”, sentenció, contundente.

Otra usuaria lanzó contra Tamara: “Ya sabemos que el fuerte de Argentina no es quemarse la cabeza estudiando una carrera universitaria...”. La madre de Jamaica respondió: “Está bueno también estudiar, yo terminé el secundario y tengo 24 años. Cuando mi hija arranque el jardín voy a estudiar una carrera y seguir cerrando bocas”.