Marcela Tauro acusó a Lizy Tagliani de queres "levantarse" a su novio

uD83DuDCFA EXCLUSIVO: Marcela Tauro le responde a Lizy Tagliani



uD83DuDDE8?"Yo tengo algo personal con ella"

uD83DuDDE8?"Los mensajes no son los que están circulando"

uD83DuDDE8?"No esperaba que ella le escribiera a mi ex"

uD83DuDDE8?"Me molesta que vendan una cosa que no son"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/bMV660cD4A