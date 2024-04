Murió O.J. Simpson, el ex jugador de fútbol americano

Este 10 de abril, la familia de la estrella del fútbol americano de la NFL O.J. Simpson, anunció que el mediático murió a los 76 años de edad.

Simpson fue absuelto en 1995 en el llamado "juicio del siglo" por los asesinatos de su exesposa y un amigo. Ahora la noticia compartida por sus más cercanos fue: "El 10 de abril, nuestro padre, Orenthal James Simpson, sucumbió a su batalla contra el cáncer".

Hasta siempre O.J. Simpson.

Historia

Simpson, nacido el 9 de julio de 1947 en San Francisco, California, era miembro del Salón de la Fama desde 1985 por su desempeño en el fútbol americano.

También, el deportista trabajó como actor en la miniserie de televisión Roots y en las películas El puente de Casandra, Capricornio Uno, The Klansman, El coloso en llamas, Back to the Beach y la trilogía La pistola desnuda.

También tuvo breves apariciones como comentarista para Monday Night Football y The NFL on NBC y fue anfitrión de un episodio de Saturday Night Live.

Asesinato

En 1994 fue acusado en el llamado "juicio del siglo" de asesinar a su exesposa Nicole Brown y a Ronald Goldman, un camarero amigo de ella.

En 1995 el jurado lo declaró inocente, aunque luego en 1997 una corte civil lo declaró culpable y lo obligó a pagar 33,5 millones de dólares por daños, una cuenta que nunca saldó, informó Pagina 12.

En 2007 fue arrestado en Las Vegas por secuestrar y robar a mano armada a dos coleccionistas de objetos deportivos. Pasó nueve años en prisión en el Centro Correccional Lovelock en Nevada y recuperó la libertad en 2017.