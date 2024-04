La nueva placa de Gran Hermano con votación positiva

La placa obtenida en la gala de nominación del miércoles en Gran Hermano, cambió radicalmente este jueves en manos del líder, Manzana y de Emmanuel que atendió el teléfono rojo y obtuvo un gran premio.

La emisión de anoche comenzó con la placa original conformada por Juliana 'Furia' Scaglione, Martín Ku, Damián Moya, Emmanuel y Coti Romero.

Llamado inesperado

A pocos minutos de comenzar el programa, el teléfono sonó, Emmanuel llegó a atenderlo y obtuvo un beneficio inesperado: subir a dos jugadores a placa que fueron Paloma Méndez y Mauro D'Alessio. También conseguir un voto doble para la semana que viene -si no abandona la casa este próximo domingo- y una cena para dos con sushi como menú.

Labor de líder

Casi al final del programa, Federico realizó su jugada pero antes explicó su decisión: "Ayer y hoy estuve escuchando y analizando los dichos de mis compañeros que estaban en placa. Escuché a Juliana decir y hacer campaña por Damcer, por ella misma y por Emmanuel, y no la escuche específicamente hacer campaña por Martín. La realidad es que eso me dio a entender que ella quiere que se vaya, y no hay ningún problema con eso. Es mi decisión tomar la palabra ahora y decidir que voy a salvar a Martín de la placa", explicó el cantante.

Gran Hermano 2023/24 Argentina

Nominación Semana 18



Actualización: - Martín SALVADO y Darío NOMINADO por Federico, líder semanal - Mauro y Paloma NOMINADOS por Emmanuel, vía "Teléfono Rojo"#GranHermano #GranHermanoAr #GH2024 #GHxNacho pic.twitter.com/oO1ksSgBUy — graphsTV (@graphsTV) April 12, 2024

Después de la medianoche, Manzana anunció que Darío Martínez Corti subiría a placa. De esta manera, la placa para votación positiva quedó conformada por: Emmanuel Vich, Juliana 'Furia' Scaglione, Mauro D'Alessio, Paloma Méndez, Damián Moya y Darío.

Nominación positiva

Este domingo 14 de abril abandonará el juego el participante que menos votos reciba.