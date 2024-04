Por un insólito motivo, Telefe despidió a una figura central

Nadie puede negar que Telefe, está pasando por un gran momento por el éxito alcanzado en sus realities especialmente por Gran Hermano que supera los 20 puntos de rating.

Por otro lado, desde comienzos de los 2000, las telenovelas marcaron tendencia porque unían a la familia frente al televisor.

Los autores y guionistas ponían todo de ellos para conquistar a los televidentes a través de historias increíbles. Detrás de cada actor, un profesional creaba personajes que conquistaban a los televidentes.

Ahora, se conoció una llamativa noticia que involucró al canal de las pelotas con Marcela Citterio, reconocida y premiada autora y guionista.

A través de su cuenta de TikTok, Marcela Citterio, la autora de la famosa telenovela Amor en Custodia, develó finalmente la razón por la que debió desvincularse de Telefe en 2006: "Autora de Telefe echada por ponerse un vestido de Pablo Ramírez en un Martín Fierro", comenzó diciendo el posteo y luego sumó: "Corría el año 2006 y llega la nominación a los Martín Fierro por la telenovela Amor en Custodia. Fue super exitosa, la novela de mi vida, maravillosa. En ese momento también estaba haciendo Se dice amor y junto con la otra, eran las más vistas de toda la televisión", aseguró Citterio.

Luego recordó: "Y llega este ansiado momento y ganamos el Martín Fierro a mejor telenovela. Ni mi equipo ni yo estábamos nominados, porque los autores de televisión diaria no somos cool para los periodistas. Siempre estaban los de unitario". Asimismo, explicó: "Fui muy feliz, agradecí cuando ganó. Pero acá viene el tema en cuestión: fui con un vestido de Pablo Ramírez, que me hizo a medida, era un sueño. Estaba preciosa. Fui, agradecí, brillé, y fue elegido por muchos portales como el mejor vestido de la noche".

¡Echa un vistazo al vídeo de Marcela Citterio! #TikTok https://t.co/J1QvjMtzoW — Fabiana C (@Fabiana51697424) April 12, 2024

Al día siguiente y aún manteniendo la alegría del momento fue echada de Telefe: "Al otro día me levanto como siempre para trabajar, y me llama Quique Estevanéz, productor de las dos novelas. Y me dice: 'Estamos en problemas. No gustó en Telefe tu alto perfil. El vestido... ellos prefieren un perfil más bajo para los autores'. Yo pensé que era broma y me dice: 'Te vas a tener que ir'. Estaba viviendo el momento más exitoso de mi carrera".

También le ofrecieron quedarse pero escribir de forma "anónima" porque "lo comprometía con las autoridades del canal". "Entonces me fui, dignidad alta. Hay una justicia divina, porque después Se dice amor bajó muchísimo el rating. Yo me fui y se cayó. Entonces, ese vestido de Pablo Ramírez me recuerda que cuando una puerta se cierra se abren otras, que está bueno que nos hagamos valer, y ese vestido me abrió las puertas del mundo", sentenció.

En "Socios del Espectáculo" se comunicaron con la escritora quien recordó el momento y, a la distancia, hoy se ríe de eso.