Alex Caniggia mostró su nuevo retoque estético

Alex Caniggia, quien está iniciando un nuevo proyecto de representación de jugadores junto a su padre, ahora compartió en sus redes un cambio estético que exhibió orgulloso.

Un poco cansado de sus locuras y quizás en su nuevo rol de padre, el hermano de Charlotte Caniggia, pasó por el quirófano para hacerse unos cambios en su rostro.

El mediático aseguró estar decido a comenzar a quitarse los tatuajes de su cara. Según el padre de Venezia, está arrepentido de los diseños que grabó en su cara y ahora le parece de "barat" tener tattoos a la vista: "Me estoy sacando los tatuajes de la cara... estoy ido", aseguró.

“No te tatúes más la cara, vas a parecer un pelot... como yo que me tatué y después me lo tuve que sacar. Aparte es de villero tatuarse la cara, no va, es de barat”.