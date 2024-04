Jorge Rojas y su escandalosa relación con una joven amante

Jorge Rojas, el exmiembro de Los Nocheros, es noticia en los últimos días después de que su amante, Barbie Muriel saliera a contar sobre su relación de años.

Cansada de ser la segunda del artista, la mujer decidió no callarse más y compartió un video junto a su amor en las redes sociales.

El cantante, casado con Valeria Ojeda con quien tienen dos hijos, mantuvo su relación ilegal por años pero ahora, todo parece salir a la luz.

con todo el chisme de jorge rojas a mi madre le debe estar dando un paro cardíaco right now — florvaldi (@Florencia42536) April 15, 2024

A través de su cuenta de Instagram, Muriel aseguró que su relación con Rojas fue real. Una de las pruebas que contiene la filmación fue mostrarse en el back de La Peña de Morfi, cuando Rojas fue a cantar en septiembre del 2022, y ella lo acompañó.

estoy así mirando todo el culebrón de la amante de jorge rojas pic.twitter.com/2a4ykEMx99 — lu (@lalimimusica) April 13, 2024

"Ayer fue un día muy especial y me tomé el tiempo de estar en mis oraciones y meditaciones. Recibí mucho amor y mucho apoyo de todos", comenzó expresando la mujer en agradecimiento a los comentarios recibidos.

ESCÁNDALO CON JORGE ROJAS:



Le apareció una amante #LAM pic.twitter.com/e1QvW3EWXW — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) April 13, 2024

"Yo voy a hacer unas declaraciones, les quiero mostrar toda mi verdad a corazón abierto, a corazón sincero. Quiero expresarme, porque la última palabra no existe, existen versiones nada más. Entonces, realmente quiero que esté un poco más claro lo que se está manejando de información".

"Así que, espérenme, que yo vuelvo en breve, estoy en el aeropuerto, y en breve quiero conectar con ustedes para contar la verdad", sentenció la modelo. Luego, detalló: "Voy a planificar hacer un vivo, porque en historias va a ser infinito, pero sí voy a hablar con ustedes, así que quédense atentos a mis redes".

La sensual mujer le propuso a los medios de comunicación que si quieren se comuniquen, que ella quiere hablar. "Lo mejor es siempre ir a las fuentes y yo soy una de las fuentes. Del otro lado no van a recibir respuesta porque es una fuente cerrada, que solo necesita utilizarlos a su manera. Pero de mi parte siempre los voy a recibir", comentó Barbie.

PODEMOS HABLAR DEL CHISME SALTEÑO? Jorge Rojas tiene una amante HACE 23 AÑOS! Se llama Barbie,ella lo conoce desde los 14 AÑOS! perdió un embarazo, de por medio tuvo otras relaciones pero jorgito JAMÁS CORTÓ RELACIÓN CON VALERIA OJEDA,nivel que ella LOS ENCARÓ EN CÓRDOBA + pic.twitter.com/Ggbq6zBAiJ — d?? (@solibanez__) April 13, 2024

"Prefiero que no especulen, que no digan cosas que no son, porque pueden conseguir mi teléfono y sino me mandan un DM y podemos hablar. Estoy súper abierta a hablar con todos, los voy a recibir con todo mi amor a todos los medios", aseguró la modelo.

Para cerrar Barbie sentenció: "Estoy muy bien, mejor que casi nunca en mi vida. No saben, lo que ha salido de mi corazón es como si me hubiera sacado una mochila enorme, de algo que ya no nos estaba haciendo tan bien a todos. En nombre de mi bebecito les agradezco de verdad. No es un momento de tristeza, es un momento de resiliencia, vamos a renacer todos".