El ex de Fátima Florez salió a hablar de la ruptura de la actriz con Milei

Este fin de semana Javier Milei, usó su cuenta oficial de X para anunciar la separación con Fátima Florez. Frente a esta situación, comenzaron a tejerse varias teorías sobre esta crisis.

Como era de esperarse, todas las miradas cayeron sobre el ex de la capocómica, Norberto Marcos y del fantasma de la existencia de un contrato entre la mediática y el Presidente de la Nación.

Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los… — Javier Milei (@JMilei) April 13, 2024

Sobre el tema y consultado por "Socios del Espectáculo" (El Trece), el productor opinó sobre la reciente separación de su ex y Javier Milei y dijo: "Sinceramente no sé absolutamente nada, sé lo mismo que saben ustedes. Yo no tengo nada que ver ni estoy enterado de nada".

De inmediato, el cronista le habló a Marcos sobre los rumores de "romance armado" y éste aseguró: "No tengo ningún pensamiento al respecto. Es un tema de ellos, a mí no me incumbe ni me interesa (...) Ahora estoy muy ocupado. Me estoy yendo ahora a un campo con mi nueva artista, que la estamos lanzando con Universal. En teatro estoy con Carolina Ramírez y Marcelo Mazzarello. Abocado a todo lo que es el trabajo", detalló.

"No sé si es o no el final porque son todas noticias que uno no sabe cuál es verdad y cuál es mentira... Todo puede ser, todo puede ser. En esta Argentina de hoy todo puede ser", finalizó.