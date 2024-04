En "la lona": Fabiana Cantilo contó qué hace para llegar a fin de mes

Los ajustes y la falta de dinero de los hogares argentinos es una realidad que toca a todos, no hay excusas ni privilegios, en general todos debemos hacer lo imposible para llegar a fin de mes.

Sobre este tema, quien habló fue la reconocida cantante Fabiana Cantilo quien luego de sus declaraciones fue tendencia en las redes sociales.

Durante una entrevista en Infobae, Fabiana aseguró que "vive al día": "Me gasté todo mi dinero. Tengo para vivir al día, sí. Por lo menos dos shows por mes tengo que hacer, ponele, para pagar el alquiler porque encima no tengo casa", comenzó diciendo.

"Lady Vaga":

Por las declaraciones de Fabiana Cantilo en Infobae pic.twitter.com/lmLzwJ0AOx — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 17, 2024

Luego sumó: "Yo digo: 'Jodete por drogadicta'. Por serlo antes. Hace 11 años que no consumo. Me digo: 'Jodete por no hacer las cosas bien'. No me quejo. Hacer todos esos despelotes, quedarte sin dormir, suspender shows, hace que los productores digan: 'A esta no la voy a contratar'", expresó frontal recordando su pasado.

Presente en los escenarios para enfrentar la crisis económica, Cantilo aseguró "para vivir y está bueno porque sino no cantaría, estaría tirada bajo una palmera, me chupa un huevo todo".

"Entonces, no soy como Lali y como Fito, que son gente ordenada, que le va bien y tiene la plata que se merecen porque laburan, porque son workaholic, además. Yo no. Yo soy Lady Vaga", cerró.