Escandalosa denuncia a Nicolás Cabré

Hace algunos días, Nicolás Cabré salió en las redes sociales a "gritarle a los cuatro vientos" que está enamorado de una mujer muy bella.

Con el paso de los días, se supo que la nueva conquista del actor es Rocío Pardo, la ex novia de Ulises Bueno.

Problemas

Ahora y totalmente alejado a su vida amorosa, la influencer de espectáculos Pochi de Gossopeame salió a confirmar, en Ciudad Magazine, que el mediático recibió una terrible acusación inmobiliaria.

Fue una vecina que acusó en las redes sociales a Cabré por tener en malas condiciones su departamento, situación que afecta a los vecinos residentes.

"Dale, galán dejá de bolud... y arreglá lo que te corresponde. Tu departamento está dañando el de mi tía. Hacete cargo ya. Les pido que nos ayuden a difundir", escribió la mujer en sus historias de Instagram junto a fotos para justificar su acusación.

De inmediato, Pocchi sumó: "Parece que Cabré tiene muchos departamentos que alquila. Particularmente este departamento lo alquila hace ocho años a un mismo inquilino o sea que este tema, una filtración, data de ocho años. Cada vez es peor y va afectando más la calidad de vida de su vecina".

En contacto con el programa, la vecina en cuestión comentó: "Yo pido que se haga cargo de hablar con el administrador. Que venga a una asamblea de propietarios y que esté presente, porque es el propietario. Yo no puedo lidiar con un inquilino que cuando le toco el timbre me dice que ‘lo invado’ y me echa de la casa".