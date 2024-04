Gran Hermano: la mentira de Furia que incomodó a los "hermanitos"

Desde la mañana del martes, la noticia de que Juliana de Gran Hermano debía dejar la casa por temas de salud, intranquilizó a los fanáticos.

Fue Santiago del Moro, el conductor y vocero del programa de Telefé quien dio detalles de lo que sucedía con la polémica participante y unos resultados médicos que no dieron los valores esperados.

En la emisión del martes, el conductor invitó al piso a Coy que, junto con los panelistas, se refirieron a los casi 5 meses de la joven dentro del juego.

Charla íntima

Como era de esperar, el conductor habló con Furia dentro del confesionario y le dijo que ella podía contar al resto de la casa lo que quisiera acerca de esta delicado momento que le toca vivir. Los estudios médicos y el tratamiento no la dejarán fuera de la competencia, situación que tranquilizó a la doble de riesgo.

"Hay algo que salió mal en un estudio y hay que corroborar, la médica me dijo que no me asuste. Me dijo que hay algo en la sangre...No me tengo que asustar de nada ni tampoco a ustedes”, expresó Juli tratando de llevar tranquilidad a sus "furiosos" y a sus familiares.

Una vez frente a sus compañeros, Juliana explicó: "Básicamente pido que la gente que me quiere no se asuste. Yo estoy bien, a mí me perjudicó quedarme sin comer. Yo soy de tener anemia. A mí me hace mal tener estrés, tener discusiones fuertes, el cuerpo va respondiendo”, se lamentó.

"No comer me hizo mal. Me dio una infección urinaria, me hicieron un examen clínico y algo salió mal”, aseguró Furia que, este miércoles deberá salir a realizarse estudios médicos. “Voy a abandonar el juego, lo quiero pasar con mi familia. Si quiero hacer un tratamiento lo quiero hacer afuera. Primero estoy yo. No se pongan mal”, dijo minutos después delante de sus compañeros. Finalmente y viendo las distintas expresiones de sus compañeros, Furia admitió que se trataba de una broma.