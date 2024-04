Sabrina Rojas muy cerca de un nuevo amor acusado de abuso

Sorpresivamente, Sabrina Rojas estaría volviendo a apostar al amor luego de su separación del Tucu López y cuando nadie lo esperaba. Durante el verano, la mendocina estuvo muy cerca de Ulises Bueno durante la temporada de verano en Carlos Paz, pero nunca habrían llegado a nada.

Ahora, la ex de Luciano Castro estaría comenzando una relación con Juan Martino, el influencer acusado de abuso sexual a Flor Moyano dentro del reality del Trece, "El Hotel de los Famosos".

Puro amor

Ahora y para sorpresa de muchos, Sabrina estaría comenzando una relación con Martino y Yanina Latorre en El Observador compartió un audio de la actriz explicando la foto donde se la ve muy pícara con Martino: "No salgo con nadie, ojalá. Sí lo conozco (a Juan) porque los que salen son unos amigos nuestros. Entonces nos conocimos y nos estuvimos vinculando este último tiempo con asados, comidas y cosas... con más gente".

uD83DuDCFA Flor Moyano: nuevo abogado y escándalo | Habla Juan Martino



uD83DuDDE8?"Estoy afectado por lo que se habla de mí"

uD83DuDDE8?"Fue una sorpresa la renuncia de Roberto Castillo"

uD83DuDDE8?"Me trataron de psicópata irrecuperable"

uD83DuDDE8?"A ella le salen demasiado fáciles las lágrimas"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/LWGlE5CJDZ — América TV (@AmericaTV) April 16, 2024

"Pero no salgo. La foto la subimos porque nos estábamos riendo de nuestros amigos... son boludeces que uno hace cuando tiene unos fernet encima. Y al otro día decís 'uy, que necesidad'. Pero no salimos, por ahora... no quiero decir 'no salimos' y después sucede algo...", agregó Sabrina Rojas, sin negar la posibilidad de una futura relación amorosa.

12:51 | PRIMICIA | SABRINA ROJAS Y JUANI MARTINO JUNTOS uD83DuDD25 pic.twitter.com/WIhxpjEB9S — Gustavo Mendez (@gusta_mendez) April 17, 2024

Nuevo comienzo

Fue el periodista Gustavo Méndez quien dio la información del nuevo vínculo y contó: "La semana pasada me llegó el rumor de que Sabrina y Juani estarían juntos. Seguí buscando información al respecto y él subió ayer una foto con ella, sin arrobarla".

"Le pregunté a Juani qué onda con Sabrina, si se estaban viendo y me respondió: 'No, no, estoy solo'. Sabrina me clavó el visto por segunda vez", agregó.

"Ya lo tengo confirmado. Sabrina Rojas y Juan Martino se están viendo desde hace unas semanas", detalló el periodista convencido de su información.