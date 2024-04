"El comunicado fue de común acuerdo": Fátima Florez rompió el silencio

Finalmente se escuchó la voz más buscada en la ruptura del noviazgo entre Javier Milei y Fátima Florez. Apenas llegó a Argentina desde Miami, la actriz decidió terminar con las especulaciones y salió a dar su versión de los hechos.

El pasado fin de semana, el Presidente de la Nación usó su cuenta de X para dar por finalizada la relación con la capocómica al decir: "Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos".

Mutuo acuerdo

Fue el movilero de LAM, Santiago Sposato quien habló con Florez en el aeropuerto para consultarle sobre su actual situación sentimental.

"... Pero acá lo importante es que fue consensuado y está hablado, que la relación es hermosa y el vínculo está intacto. El comunicado fue de común acuerdo, está super charlado", comenzó diciendo Fátima en contacto con Ángel De Brito.

Llega @fatimaflorez “estoy muy bien. Volví de vacaciones. Estamos muy bien con Milei, el vínculo está intacto pero por cuestiones de tiempo no somos más novios” #LAM @elejercitodelam pic.twitter.com/PiJM4vCXKx — A N G E L (@AngeldebritoOk) April 19, 2024

Luego la mediática agregó: "Nos separamos porque fijate el momento que tiene... es una gran responsabilidad sobre sus espaldas, estamos todos apoyándolo, es un momento difícil... No era celosa ni le hacía planteos", aseguró.

Además Florez realizó una importante aclaración sobre la relación con la hermana de su ex: "No hay incomodidad con Karina Milei. No sentí una mochila siendo novia del presidente".