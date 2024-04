Ivana Icardi confirmó que puede perder el habla

Luego de varios meses lejos de los medios, Ivana Icardi, la hermana de Mauro anunció en sus redes sociales, su firme intención de lanzarse como cantante.

A través de su cuenta de Instagram, la argentina comenzó a entonar algunos covers para sorpresa de sus seguidores.

Confesión

En este intercambio, la mediática recibió varios mensajes y consultas, lo que dio paso a que Icardi decidiera sincerarse y relatar un problema de salud que tiene hace varios años.

Este inconveniente no es menor y podría truncar el sueño de la futura cantante: “He visto muchos comentarios sobre mi sordera, sé que lo hacen de broma para hacer el chiste por el tema de cantar pero nada más lejos de la realidad porque en el oído izquierdo solo oigo el 25%”, comenzó diciendo la hermana del futbolista a través de un vídeo.

Luego agregó: “Esto me lo revelaron cuando era una adolescente que fui a hacerme unas pruebas y me lo detectaron. Hace poco también me dijeron que en mi oído derecho quizá esté perdiendo un poco de audición”, expresó.

Tras incursionar en la música, Ivana Icardi reveló un problema de salud que acarrea desde hace varios años: "En el oído izquierdo solo oigo el 25%". pic.twitter.com/fJlrLaDQch — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) April 19, 2024

Acerca de su mayor preocupación, la ex GH dijo: “Lo que más me preocupa es que me han dicho que puedo perder también el habla si no me pongo audífonos...Yo en ese momento no quise ponérmelos y tampoco hice caso a hacerme una resonancia que fue lo que me recomendaron en ese momento”.

“Yo tuve ictericia y entonces estuve en una incubadora. Creen que eso podía afectar a alguna capacidad...Yo estoy haciendo todo lo posible para continuar con mi proyecto y poder cantar. No estoy desmotivada para nada y todo tiene solución, así que seguiré practicando”, finalizó.