Consternación en las redes sociales por Juliana de GH

“Tengo leucemia en nivel uno", así confirmó Juliana Scaglione a sus compañeros de Gran Hermano, la peor sospecha relacionada a su salud. Luego continuó: "No tengo que tratarlo, todos los meses me tengo que sacar sangre. Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres y cagamos. No puedo entrenar lo que entrenaba antes, vida sana. Este juego no hizo nada para que yo esté así”.

Con estas palabras, el juego cambió totalmente y todos se sintieron consternados con la información que estaba dando la jugador más polémica de la casa. Así, durante la emisión del lunes en Telefe, Santiago del Moro habló con la participante, quien le autorizó leer el apto médico que le permite seguir en competencia.

"Furia":

Porque Juliana contó en #GranHermano que tiene leucemia

"Chicos tengo leucemia. No tengo que tratarlo porque es nivel 1. Todos los meses tengo que sacarme sangre para ver que onda"

Es valorable su actitud. Su optimismo, pero no deja de ser duro transitarlo. La abrazo fuerte?? #GranHermano #Furia

Así, como quedaron en shock los "hermanitos", tanto en el mismo estudio de televisión, como en las redes sociales, nada volvió a ser igual luego de escuchar a la doble de riesgo.

Llantos, enojos, sugerencias, vivencias y hasta burlas se vieron en X (ex Twitter), en donde el juego del canal de las pelotas, mantiene una actividad constante de la mano de los fanáticos del ciclo.

a furia le diagnosticaron leucemia y les juro que amo verla con las energías al mil pero estoy destruida #GranHermano

Furia acaba de confirmar que podría tener leucemia y hoy ella llegaba a la casa así, como no la vamos a amar y admirar? estoy llorando como loca #granhermano #granfuria

Hoy ella con un diagnóstico de Leucemia se preguntaba si tenía gente en la tribuna, pero no se imagina que fue una ayuda para niñas oncológicas desde el principio.

Furia perdón por haberte juzgado alguna vez, sos la GANADORA y sos FUERTE. #GranHermano #GranFuria

