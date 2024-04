La peor noticia: Furia tiene leucemia

Este lunes y para cerrar una desesperada espera, en Gran Hermano se conoció el parte médico de Juliana Scaglione, más conocida en el juego como Furia.

Desde hacía algunas semanas, la participante comenzó a sentir malestares, los estudios no salieron bien y debió dejar la casa, por una horas, para realizarse estudios. Finalmente y como muchos pensaban, la doble de riesgo confirmó que padece de leucemia, tal como se lo explicaron los profesionales.

Frente a esta paralizante noticia, Furia le aseguró a los “hermanitos” que su enfermedad está en estado 1, por lo que no tiene que hacer tratamiento, solamente controles de sangre de manera mensual.

“Tengo leucemia, en nivel uno. No tengo que tratarlo, todos los meses me tengo que sacar sangre. Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres y cagamos. No puedo entrenar lo que entrenaba antes, vida sana. Este juego no hizo nada para que yo esté así”, explicó Juli a sus compañeros en el juego.

Minutos más tarde, la jugadora habló con Santiago del Moro en el confesionario, y decidieron de mutuo acuerdo que el conductor lea el parte médico y el apto para seguir dentro de la competencia.

