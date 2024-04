La pelea menos pensada: Migue Granados contra Alberto Samid

Este miércoles, las redes sociales fueron testigos de un fuerte cruce virtual entre dos personajes, de ámbitos distintos y muy alejados.

Se trata de los posteos de Alberto Samid contra Miguel Granados que, con una cruda ironía se refirió al conductor de Olga.

Todo comenzó cuando se instaló en el programa de streaming, el tema de la educación pública y el recorte que el Gobierno Nacional realizó a las universidades argentina.

El referente de la carne aseguró en X: “En este país hay lugar para todos. Para los que nos expresamos a favor de la educación pública, para los que se expresan en contra y para Migue Granados”.

Para los que nos expresamos a favor de la educación pública, para los que se expresan en contra y para Migue Granados. — Alberto Samid (@soyalbertosamid) April 24, 2024

Acto seguido y luego de haber visto el mensaje, Migue compartió una captura de algunos mensajes, de octubre del año pasado, que Samid le dirigió por distintos temas.

Luego para poner un punto final a un cruce que no quería extender demasiado, el hijo de Pablo Granados expresó: “Escuchame sachet de semen devenido en lechuza lesbiana, a mi porfa no me nombres más. Saludos”.

Las redes sociales también se hicieron eco, de este cruce que sorprendió a más de uno.

