Gran Hermano: piden la expulsión de una jugadora

Hace algunas semanas, en Gran Hermano, el dueño de casa sancionó a los participantes por robar y esconder comida en los placares de las habitaciones. Esta situación, en donde cada uno podía hacer su compra, generó malos olores, moscas y la descomposición de alimentos.

La sanción, generalizada para todos, aparentemente cambió la actitud de los concursantes del reality de Telefe pero, ahora se vio un nuevo episodio protagonizado por Zoe Bogach.

La ex integrante de Las Superpoderosas fue blanco en las redes sociales por esta actitud egoísta frente a sus compañeros por los que los fanáticos pidieron su inmediata expulsión inmediatamente.

La cara de OGT de Zoe mientras come. Ni la comida le da felicidad a la boluda esta

CONSTANZA AL 9009 #GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/BnzKYr80Qu — Nico uD83DuDC8E (@Supernova__1988) April 25, 2024

Siempre la comida

Con un presupuesto al cien por ciento en las últimas dos semanas, la rubia se robó comida para llevarse a la habitación, y el momento quedó todo grabado por las cámaras de la casa. En esta ocasión, la joven no solo aprovechó para quedarse con una bolsa de chizitos que se le abrió, cayó al piso y, sin dejando de lado los temas de higiene, la influencer los volvió a meter dentro de ella.

Esta conducta, no cayó para nada bien en las redes sociales sitio en donde se dio a entender que Zoe sigue teniendo actitudes que El Supremo ya prohibió, y reclamaron que se merece una severa sanción; algunos hasta pidieron la expulsión del reality.

Zoe se roba comida y la esconde para no compartir en #GranHermano



¿Cheta egoísta? ¿Tonta porque cree que nadie se da cuenta? ¿Una planta para sacar? pic.twitter.com/v7tTvqp2Gt — Información MundialuD83CuDF10 (@InfoMundiall) April 22, 2024

"Imagino que habrá sanción. No entienden el tema de esconder comida y comer en el dormitorio"; "Hace 4 meses que lo único que hace es esconder comida"; "Siguen escondiendo comida y llevando a la pieza. ¿No van a hacer nada con esta planta egoísta?"; "Se cree chistosa la pelot*da"; "Cree que es invisible"; "No sé por qué no la rajan"; "¿No la van a sancionar", escribieron los usuarios a través de X.