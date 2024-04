"Patito Feo" salió a contestar el bullying en las redes

Este miércoles, la actriz y bailarina Laura Esquivel sorprendió en su cuenta oficial de Instagram al realizar un duro descargo contra los haters que dejaron lo peor de sí en un reel compartido por la artista.

En la previa, la ex "Patito Feo" lanzó un nuevo tema en todas las plataformas digitales, pero además de los elogios y el amor de su fandom, también se sorprendió con las críticas de algunos usuarios de redes.

Esta situación obligó a Esquivel a realizar un fuerte descargo con una contundente reflexión en contra de los haters.

La primera gran acusación de los que solo se dedican a molestar en las plataformas sociales, fue que la mediática "debía cuidar su cuerpo".

“Video solo hecho con el fin de vitalizar más y más los comentarios negativos” el descargo de @Laura_Esquivel por todo el hate recibido en un video uD83DuDE31uD83DuDC40@CanalNetAr uD83DuDCFA @monticarlos uD83DuDC49 Lunes a viernes de 14:30 a 16 horasuD83DuDCA5 pic.twitter.com/W4ewfvUU7C — #Entrometidos®? (@okentrometidos) April 24, 2024

Algunos de los mensajes fueron: "Ya falta una dieta, buen consejo. A cuidarse"; "Movete un poco más, nenita. Parece que estás haciendo una pasada"; "Las botas te cortan la pierna, mala elección"; "Ya está vieja la Patito"; "Nunca despegó por su personalidad"; "No sé por qué siento que unas botas altas le iban a dar más dramatismo a la canción".

"Media insulsa. Siempre fue así"; "No deberían grabarla desde abajo, a todos nos desfavorece"; "Una que juró no servir"; "¿Por qué las patas chuecas"; "Ya te pasó el momento, amiga"; "Que se dedique a otra cosa y no a bailar"; "Sigue insistiendo"; "Te hace falta más fitness".

Respuesta

Laura no demoró en querer salir a contestar y, a través de un video, dejó en claro su postura en la vida, su manera de cuidarse y lo que generan los comentarios y hates en las redes sociales: "Hace unos días recibí muchísimo hate en un reel mío y esto es lo que pensaba mi mente mientras que leía esos comentarios negativos".

"¿Cómo te explico que como sano? ¿Cómo te explico que necesitaba estar más quieta porque el plano quedaba mucho mejor así que moviéndome de más? ¿Cómo te explico que esas son las botas que a mí me gusta usar? ¿Cómo te explico que tu comentario es extremadamente agresivo? ¿Cómo te explico que soy feliz con esta personalidad? ¿Cómo te explicó que yo no necesito darle más dramatismo a la canción?", aseguró.

"¿Cómo te explico que no me conocés? ¿Cómo te explico que somos hermosos desde donde nos filmen? ¿Cómo te explico que no entiendo tu comentario? No sé cómo responderte, pero la gente que me ama me hace sentir importante. ¿Cómo te explico que soy un ser humano? ¿Cómo te explico que estoy viva? ¿Cómo te explico que me gusta bailar? ¿Cómo te explico que estoy luchando por mi sueño? ¿Cómo te explico que entreno 6 veces por semana? Tres veces corro, tres veces hago entrenamiento de fuerza", continuó.

Finalmente, Laura Esquivel le dejó un mensaje a todos sus seguidores: "Recordalo siempre: los comentarios negativos de otros, no te definen. Lo que si te define es lo que vos te decís a vos mismo, después de leer esos comentarios".