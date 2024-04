En medio de la lluvia, Tini Stoessel cantó para los presentes

Tini Stoessel lanzó hace algunas semanas, su último disco "Un mechón de pelo", en donde la cantante dejó salir sus penas, sus dramas familiares y algunos motivos de su depresión.

Por este motivo, la joven influencer organizó un show inédito en donde solo interpretaría las diez canciones que forman el álbum. Todo estaba previsto para la noche del jueves 25 de abril, pero nada funcionó como estaba planeado.

*El equipo; Tini dile a tus fans q se cancela el show por la lluvia*



Tini cantándoles 4 de 10 canciones:pic.twitter.com/8mWzIQTd52 — jai (@jairaamich) April 26, 2024

Una tormenta importante logró la cancelación de todo lo ideado para el nuevo show de Stoessel porque ningún equipo del escenario ni el sonido funcionaron luego de mojarse.

"Siempre podrás contar conmigo, cuando me necesites. Recorda que las pequeñas mentes siempre están hablando de los demás en cambio las grandes mentes son las que hacen proyectos y llevan adelante ideas" el por qué Tini ama tanto a su papá ?? pic.twitter.com/ydZlgcNdh7 — Mari uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@MariTStoessel) April 26, 2024

Pero no todo quedó en la nada, porque a modo de agradecimiento a sus seguidores, quienes llenaron el lugar pese al temporal, Tini llegó a cantar cuatro de sus nuevas canciones.

Lo perfecto que es este video de tini cantando tinta 90 bajo la lluvia, con el público apoyándola y cantando a todo pulmón uD83EuDD79 pic.twitter.com/AGkjbGaSET — danicast (@Danilsi7) April 26, 2024

“No saben la impotencia que tengo de que no funcione ni siquiera el seguidor, no prende una luz... Esperamos hasta último momento noticias, pero básicamente no funciona nada, nada de nada. Y obviamente también es peligroso para los bailarines, para toda la técnica, para ustedes”, explicó Tini, quien salió a escena encapuchada protegiéndose de la lluvia. “Esperé mucho, después de mucho tiempo, este álbum tan personal. Así que les quiero pedir perdón por no poder hacerlo. Los quiero recompensar aunque solamente funcione esta luz”, expresó luego.

El que diga que Tini no canta, es porque nunca la ha escuchado realmente y habla por hablar… adjunto pruebas, esta noche cantando “Me Voy” ?? pic.twitter.com/P7U2qLcxtL — Gabriel Fernández uD83CuDDFBuD83CuDDEAuD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@SoyGabsFer) April 26, 2024

Así, la cantante interpretó cuatro de las diez canciones del nuevo disco: “Pa”, “Buenos Aires”, “Tinta 90" y “Me voy”, con la que se despidió.

La producción a cargo del show informé las nuevas fechas en la que se realizarán los espectáculos cancelados por el mal tiempo en Buenos Aires.