Más sensual que nunca, Andrea Estévez fue víctima de los haters

Lejos de Argentina y triunfando en Miami, Andrea Estévez volvió a ser noticia en los últimos días por una catarata de hates que recibió la morocha en las redes sociales.

Muy activa en las plataformas, la actriz mantiene un fluido diálogo con sus seguidores pero, todo lo que venía bien, no lo fue hasta que Andrea compartió un posteo determinado.

“No soy de dejar estos mensajes, los dejo solamente cuando me hincho las pelot… como quien dice”, comenzó diciendo la mediática y agregó en sus historias: “Hablo de los comentarios respecto al físico, que generalmente son de mujeres y eso es lo que yo no puedo creer”.

Muy molesta, la mujer siguió con su relato: “Que si estoy gorda, que si estoy flaca, que si estoy embarazada, que si me operé”.

“No me operé ni me voy a operar, tengo un cuerpo real, un cuerpo natural, un cuerpo de la edad que tengo. Soy feliz con mi cuerpo, me encanta mi cuerpo. Me gusta comer, me gusta disfrutar de la comida”, manifestó.

“Dejémonos de joder con el cuerpo del otro. El otro tiene que tener el cuerpo que lo haga feliz y punto”, sentenció y señaló: “Después hay chicas adolescentes con bulimia y anorexia”.

“Aguanten los cuerpos naturales. Este es mi cuerpo natural y estoy feliz”, aseguró. Por último, agradeció a “todas las mujeres que cuando se suben estos comentarios apoyan, acompañan y están de este lado”.