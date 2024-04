Sole Fandiño confirmó estar soltera y las redes explotaron

Hace algunos meses, otra de las figuras que decidió dejar Argentina fue Soledad Fandiño que junto con su hijo -fruto de la relación con René Pérez-. Instalada en Miami, la modelo y actriz quedó en medio de los rumores por un posible romance con Jerónimo Valdivia, ex de Claudia Albertario.

Aparentemente, los mediáticos se habrían conocido por amigos en común y estarían conociéndose. Inclusive la ex del empresario también aseguró que su ex y padre de sus hijos, también habría confirmado esta relación.

Primicia de #SociosDelEspectáculo confirmada. Claudia Albertario reveló desde Miami que su ex pareja está en una relación con Soledad Fandiño: “se lo blanqueó a la familia”.#lovieneltrece pic.twitter.com/fYD1gFW4fw — eltrece (@eltreceoficial) April 25, 2024

Llamativamente, Fandiño salió a negar estar en pareja y, en sus redes sociales comenzó a recibir distintas propuestas amorosas para no estar sola.

En sus historias de Instagram, la sensual modelo expresó: "Me están llegando rumores de Buenos Aires. Les pido por favor y, de verdad es un pedido, si siguen diciendo que estoy con gente que no estoy, se me va a hacer muy difícil para encontrar a alguien con quien sí estar", dijo en sus historias mientras se la veía disfrutando del sol de Miami con su tía.

Los comentarios y mensajes recibidos por Sole por su soltería, incluían invitaciones a cenar, propuestas de todo tipo y hasta reclamos para que dijera en dónde se podían inscribir.

Con mucho humor, la rubia que ahora tiene un look de pelo corto, subió capturas del divertido momento.