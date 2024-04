Un rumor vincula a Javier Milei con Victoria Vannucci

Hace algunas semanas, la ruptura de Javier Milei y Fátima Florez copó los portales gráficos y de televisión por lo sorpresivo de la noticia.

A través de sus redes sociales, el Presidente de la Nación confirmó la separación y, días más tarde, lo hizo Fátima en su regreso a Argentina desde Miami.

Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los… — Javier Milei (@JMilei) April 13, 2024

Ahora, en las redes sociales se viralizó un supuesto nuevo romance del primer mandatario argentino. Fue en el programa del Trece "Socios del Espectáculo" que comentaron un posible acercamiento entre Victoria Vannucci y Javier Milei, ya que ambos comparten rabino en Miami.

Según la crónica de los conductores, se habrían reunido a tomar un café, por recomendación del rabino a mediados de abril cuando el mandatario recibiera la distinción de “Embajador Internacional de la luz” por parte de la organización judía Jabad Lubavitch.

Descargo

En este contexto, la exesposa de Matías Garfunkel no dudó en salir a aclarar la situación y dijo: “Sé que se me está vinculando con el presidente de la Nación, el señor Javier Milei, por el cual tengo un absoluto respeto. Respeto la figura presidencial, respeto a mi país y a mi gente... Quiero que sepan que si bien tenemos muchas cosas en común, porque compartimos el amor por el judaísmo y compartimos rabino, y a pesar de que hay muchas partes de la información que sí son ciertas, esto no es real”.

Luego, la ex modelo -que actualmente reside en Utah, Estados Unidos- se refirió al lugar donde comenzaron los rumores: “He estado invitada a esta famosa cena, a la cual no pude ir, estuve invitada con mis dos hijos, Indiana (11) y Napoleón (9). Me parece que es un buen momento para aclarar que no tengo ninguna relación amorosa”, afirmó.

“En algún punto se puede sentir como un halago, porque se me ve bien, porque la comunidad judía me ve con buenos ojos. Agradezco eso”, siguió expresando. “Pero no tengo sed de poder, no tengo sed de política. Me prometí a mí misma no hablar de política, pero deseo que a mi país le vaya muy bien, que a la gente le vaya muy bien, porque tengo a mi familia allá, gente que amo, mis amistades. No hay ningún tipo de lazo amoroso, que creo que es lo que necesitamos aclarar en este mensaje”, culminó.