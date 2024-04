Andy Kusnetzoff despidió a su padre en las redes sociales

Este domingo, a los 87 años falleció Juan Carlos Kusnetzoff, el reconocido sexólogo y papá de Andy Kusnetzoff. El también escritor era reconocido por las personas del medio, por su vínculo con el ex CQC pero también por su profesionalismo y respetada trayectoria.

? Juan Carlos Kusnetzoff, conocido como "Dr K", médico sexólogo y columnista radial, murió a sus 87 años.



La noticia fue confirmada este domingo 28 de abril por su propio hijo, Andy Kusnetzoff. pic.twitter.com/8CzNmPRuNP — Baires Centro (@BairesCentro) April 29, 2024

En sus redes sociales, Andy despidió a su padre con una extenso texto y, de inmediato, conocidos, amigos y seguidores comenzaron a dejar sus mensajes de amor y acompañamiento.

"Nunca es tan oscuro como antes del amanecer…. Tu frase de cabecera. Este momento es el más oscuro. Me toca despedirte . Que distinto es lo racional, el pensar que tenías 87, que pasaste muchas batallas, a lo emocional . Pensar que no te voy a volver a ver es desgarrador. Tu voz es la que escuche toda mi vida. Me inspiraste y me guiaste. Tu afecto y cariño , tu poco materialismo, tu vocación de estudiar y enseñar. Nunca pude estar a la altura de tus estudios académicos, pero pudimos compartir las ganas de comunicar. 23 años de radio y columnas. Desde chico escuchando “tu papá es el sexologo?” Siempre orgulloso de quien sos. Un adelantado a tu época. Hablando de los temas que eran tabú. Inteligente , culto. Cálido y sabio. Se me va a hacer difícil lo que viene. Pero siempre vas a estar. En las charlas, en la pizza de el cuartito. En los tangos. En mis hijos. Gracias por todo lo que me diste. El amor , el humor , la empatía. Te voy a extrañar. Te saludo como me saludaste desde que soy chiquito: Buenas noches coquito, buenas noches papá . Que descanses mi hijito . Que descanses papá", expresó Andy en su cuenta oficial de Instagram.

Uno de ellos fue Araceli González quien expresó: "Adorado, amoroso. Andy te abrazo". También Benjamín Vicuña, que también perdió a su padre, rememoró una de las frases de cabecera del sexólogo ("Nunca es tan oscuro como antes del amanecer") para recordarle a Andy: "Ese amanecer ya vendrá con un abrazo infinito. Te quiero".

Por su parte, la actriz Celeste Cid sumó su apoyo: "Te abrazo muy fuerte. Muy fuerte. Y abrazo todo lo que dejó de él en vos. Siempre están". Federico Bal acotó: "Abrazo hermano, estoy con vos en este momento".

Marley, muy activo en las redes, agregó que Juan Carlos Kusnetzoff "era lo más" y Mariana Brey también dejó fuerzas en este momento especial: "Te abrazo fuerte Andy. Esa voz que mencionás, te seguirá por siempre acompañando".

Pico Mónaco, Darío Barassi, Natalia Oreiro, Pedro Alfonso, Sergio Lapegüe, Mery Del Cerro fueron también parte de esta despedida, informó Pronto.