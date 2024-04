Un pareja muy sensual: Luciano Castro y Griselda Siciliani estarían juntos

Luego de los escándalos que giraron en torno a la separación de Luciano Castro con Flor Vigna y los coletazos que también incluyeron a Sabrina Rojas, ahora parece que hay una nueva historia de amor de uno de sus protagonistas.

La información se filtró en el programa del Trece "Socios del Espectáculo", cuando los conductores aseguraron, en el segmento de las bombas, que Castro estaría manteniendo fogosos encuentros con Griselda Siciliani.

“No se enojen, los amamos, son talentosos, brillantes, nos encanta que estén juntos... Quienes están copulando en este momento son Luciano Castro y Griselda Siciliani”, revelaron en el ciclo de las mañanas del canal del solcito.

“Ellos ya tuvieron un romance en el pasado. De hecho, Griselda lo ha blanqueado con mucho cariño y mucho amor, con un gran recuerdo a Luciano. En ese momento Sabrina Rojas salió diciendo: ‘¿Qué necesidad hay de recordar que estuviste con mi marido?’. Pero Griselda no lo hizo de mala”, dijo Paula Varela.

“Cuestión que ellos no volvieron a tener nada, pero ahora que Luciano está separado se reencontraron. Y dijeron: ‘¿Nos vemos? Bueno, dale, vamos, venimos... Andan en algo”, dijo muy segura la panelista y recordaron del paso de Siciliani por Susana Giménez.

Recuerdo

“Usted tuvo un novio famoso, además, leí alguna vez. LC, se llamaba”, le planteó Susana con picardía en un sketch que hacía con Antonio Gasalla y Griselda se incomodó un poco, pero le respondió entre risas. “Es un chico que, para qué vamos a nombrar, está casado...”, comenzó diciendo la actriz. “No, decí el nombre, me dejás con las dos letras”, pidió Gasalla. “Luciano Castro... Ah, ¿está casado?”, respondió la conductora, como no sabiendo que en aquel momento Castro estaba en pareja con Sabrina Rojas.

“Fue antes de Adrián (Suar), éramos muy jóvenes. Los músculos son de verdad. Pero no quiero hablar porque a él no le gusta, es ermitaño el gordo, y lo quiero mucho. Fue una cosita, un romance, no es que éramos novios...”, contó en aquella oportunidad la actriz.