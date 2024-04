Caos y complot en la casa de Gran Hermano

La convivencia en la casa de Gran Hermano viene siendo complicada en los últimos días. El re ingreso de Catalina por el repechaje y la amistad con Juliana (Furia), no se está dando tal como la pediatra lo había prometido a los seguidores del ciclo y, por el contrario, está armando alianzas para dejar a la doble de riesgo, fuera de la competencia.

Con la salida de Joel este pasado lunes y el tema de la comida, ahora las dos mujeres se animaron a una charla personal, en donde no dudaron en decirse de todo sobre su amistad y la competencia que entregará, al ganador, más de 50 millones de pesos.

“Conmigo te equivocaste, feo. Porque yo me voy por la puerta y me chup un huevo. No soy como vos, obvio que no, si no es gritar no de sabes hacer otra cosa. Y lo mismo que le criticaste a Agos, de merquera, se lo dijiste a Mauro", comenzó diciendo Cata a Juliana.

"¿Por qué me queres hacer pelear con Mauro? No entiendo por qué metes al chabón en el medio", contestó Furia y agregó: “Si queres sentate y hablamos porque así no puede. Vamos a hacer así, habla vos primero y yo después porque sino es un quilombo”.

“Mira, yo simplemente digo esto, yo vine acá y te sigo queriendo”, expresó Catalina y luego, desde la producción, cortaron la transmisión que seguramente se verá en el horario central del programa y quizás, anticipen una tregua entre las dos jugadoras.

Complot

Un poco cansados de los gritos y los enojos de Juliana, varios "hermanitos" se encerraron en la habitación para pensar en la próxima jugada contra la calva participante: “Es toda la casa. Placa que viene, Juliana al 9009. Corta, de una”, aseguró Catalina y sobre eso, Zoe interrumpió: “Pará, ¿eso no puede ser complot?. “No, no, ¿y sabes qué?. Acá importa un ch**o”, respondió Federico.

Casi a la madrugada, Gorostidi no aguantó más y mirando a cámara dijo: “La casa está harta. Emmanuel al 9009, y la próxima semana Juliana al 9009. Si, se los digo yo, Catalina Gorostidi. Beso, los quiero mucho y gracias por el aguante”.

“Sepan que esto no es falsedad ni traición, estamos hartos y yo estoy hinchada las pelotas”, finalizó la santafesina en una casa en donde puede pasar todo.

Prueba del líder

Este martes y luego de una difícil prueba del líder en donde el equilibrio fue protagonista por duplas, los ganadores fueron Bautista y Martín quienes deberán bajar y subir "hermanitos" en la placa que se forme esté miércoles, en el marco de la gala de nominación.