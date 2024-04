Darío Barassi otra vez internado por una infección post cirugía

Luego de anunciar que debía someterse a dos cirugías y pasar con éxito el complicado momento, ahora Darío Barassi debió ser internado nuevamente para preocupación de sus seguidores.

El nacido en San Juan fue intervenido en sus cuerdas vocales y de una hernia de ombligo y ahora, por una infección debió quedarse unos días más en el Sanatorio Finocheitto.

“Acá el gordi con su antibiótico endovenoso. Ante todo, gracias al Sanatorio Finochietto por tanta atención y trato. Estoy del or**, porque quiero estar en casa con mis hijas y empezando rehabilitación foniátrica. Pero a veces, las cosas no son como uno quiere”, comenzó el conductor.

En tanto, detalló acerca de las cirugías a las que se sometió: “La de pólipo en las cuerdas vocales evoluciona perfecto. De hecho, ya, algo mínimo estoy hablando, aunque los doctores no me dejen. Vamos bien, paso a paso”.

“La otra cirugía fue una hernia en el ombligo. Salió perfecto y me estoy recuperando bastante. Casi sin dolor. Pero desarrollé algo que es o una infección superficial o una reacción alérgica. Esto es lo que están estudiando y mientras, me aconsejan quedarme internado, con antibióticos subcutáneos que mejoraron mucho la reacción y me tienen sin fiebre hace rato. Veremos…”, agregó Barassi un poco preocupado.

Para cerrar, el actor y conductor expresó: “Gracias por preguntar, estamos bien y estaremos radiantes en breve. Paciencia”.