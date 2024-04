En transparencias, Julieta Ortega anunció su debut en Sex

A punto de debutar en "Sex", Julieta Ortega compartió en sus redes algunas imágenes para exhibir el osado vestuario que José María Muscari eligió para ella en esta jugada participación.

La obra "Sex, experiencia renovada", se presentará como un show exclusivo e inmersivo desde el 4 de abril en el Gorritti Art Center y será Diego Ramos, el compañero de la mediática.

Trayectoria

Este show, que comenzó en 2019 y sigue teniendo el mismo éxito, ahora va por una nueva apuesta con renovación de personajes y propuestas.

Acerca de su llegada a la puesta del polémico director, Ortega dijo: “Fui a ver SEX dos veces mucho antes de saber que me iba a convocar José y quedé fascinada, es un show espectacular, inclasificable porque no es una obra de teatro, ni un musical ni un cabaret, sin embargo tiene el condimento de esas tres cosas juntas. Es un show 360 con talento puro, con sensualidad y sexualidad”.

"Fui a ver el show con amigas, en otra oportunidad con mi hijo y como espectadora le dije a mis sobrinos que vayan también a ver SEX. Ahora entiendo que la gente va a ver el show más de una vez porque se renueva, todo el tiempo están pasando cosas en simultáneo y nunca te alcanza el tiempo para captar lo que pasa en cada lugar”, agregó.

“No dudé en sumarme a SEX, fue una alegría la propuesta. Le dije que sí que enseguida. Me entusiasma todo, desde armar el vestuario, aprender las coreos de Mati Napp, porque yo no bailo. Me pone contenta hacerlo y sé que me voy a divertir", indicó Ortega.

Con respecto a su director remarcó: “Muscari tiene la capacidad de armar grupos que se renueven todo el tiempo donde la vara siempre esté alta. José garantiza que el elenco está bien, que el espectador se lleve más de lo que fue a buscar y que el espectáculo funcione”.