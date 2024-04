Escandalosa denuncia a Nora, la madre de Wanda Nara

Desde que Andrés Nara se casó con Alicia Barbasola, el perfil mediático de ambos bajó sustancialmente, quizás decididos los esposos para disfrutar de una vida tranquila y lejos de los medios.

Al parecer esta situación poco duró porque ahora, la mujer del padre del Wanda apuntó directamente contra Nora Colosimo a quien acusa de "ponerle palos en las ruedas para trabajar".

¡Lo que faltaba! Alicia Barbasola acusa a Nora Colosimo de robarle varias marcas de canje y hasta de querer sacarles las acciones comerciales con las que ella trabaja hace tiempo.

.#quienpagalafiesta @fmrockandpop pic.twitter.com/E9EWlBJ76D — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) April 2, 2024

Invitada a un programa de la Rock & Pop, la rubia no dudó en acusar a la ex de su pareja por 'no dejarla trabajar'. Aparentemente, Barbasola acusa a la mujer de haber presionado a varios emprendimientos para que no hagan más canjes con ella. "Son emprendedores a los que ayudo y les subo cosas a las redes por canje que, después de subir varias historias y que me las hayan mirado, porque yo llevo un control, me han contactado para decirme que ella se ofrece para hacer la acción a cambio de que yo no la haga".

Acción reiterada

No es la primera vez quela mujer de Nara realiza esta denuncia. El año pasado en el Bailando conducido por Marcelo Tinelli, a mujer acusó a Zaira de 'bajarla' de la tribuna pero, desde la producción negaron todo.

Hasta el momento la acusada, Nora Colosimo no dijo nada al respecto sobre la imputación de la mujer de su ex pareja, Andrés Nara.