Rusherking se defendió en las redes acusado de maltrato

Desde hace un tiempo a esta parte, la relación entre Rusherking y Ángela Torres se consolidó y sus fanáticos festejaron. Los mediáticos decidieron no ocultarse más y comenzaron a disfrutar de algo muy parecido a un romance, sin darle un título definitivo.

Ahora, la noticia pasa por el lado contrario porque, desde las plataformas sociales, Rusherking fue criticado por una supuesta actitud de maltrato con la hija de Gloria Carrá.

Un poco molesto con la viralización que tuvo la noticia, el cantante decidió realizar un descargo y opinar sobre lo que se había generado.

"Me hace mierda que piensen que la traté mal, literalmente nos cagamos de risa todo el video, siempre boludeamos así", comenzó diciendo el joven acerca del video en el que se encuentra junto a la cantante comiendo una hamburguesa. Sin ir más lejos, Torres salió a bancar a su pareja al decir: "Vos sos muy lindo y me tratás como una reina siempre".

Pero no todo quedó ahí y, Rusherking decidió hacer una filmación especial para explicar la situación y despegarse de la denuncia en las redes sociales.

"Hace mucho no miraba TikTok, Instagram o Twitter, los comentarios... Hoy entré y dije, es increíble y hasta triste la cantidad de odio que hay de la gente hacia mis colegas, personas, hacia mí", comenzó reflexionando en un tono de preocupación.

"Es terrible la cantidad de odio acumulado, de personas que no conocen ni siquiera un pedacito de la realidad. Me hace flashear, hoy me levanté totalmente bajado, triste. Sé que esta historia no va a servir para cambiar nada, porque ya está todo totalmente. Si esta historia sirve de algo, confíen en ustedes, mándenle con lo que les gusta, traten de sumar en el mundo y traten de hacer cosas productivas. Rómpanla, ese es el mensaje".

Sobre lo ocurrido con Ángela Torres, Rusherking analizó: "Otra cosa que me pasa a mí es lo de las noticias falsas, que inventan sobre mí y que yo no me puedo defender... Como que ando con una, que le soy infiel a otra, que ando con cuatro más. Por ejemplo, ayer me pasó que fuimos con Angelita a comer una hamburguesa y nosotros subimos TikTok probando cosas".

"En ese tiktok le digo a ella en una parte '¿me dejas terminar de contar la anécdota?', obviamente como chiste, porque nosotros nos boludeamos todo el día. Y la gente ya empezó 'amiga no es por ahí' que soy agresivo, violento, y yo jamás sería violento con nadie, no son los valores que me enseñaron... Pero son cosas de las que no me puedo defender y me da mucha bronca", cerró preocupado.