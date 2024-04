Diego Leuco aseguró que Gerardo Rozín le envió una señal del más allá

Este domingo 7 de abril, la pantalla de Telefe tendrá nuevamente el aire "La Peña de Morfi", su mega programa de fin de semana ahora con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco.

El reconocido periodista, durante el 2023, estuve haciendo algunos reemplazos en el ciclo de música, actualidad y cocina y ahora, se quedó para tomar un papel protagónico.

¡Vuelve #LaPeñaDeMorfi! uD83EuDD70 Mira todo lo que contaron Lizy Tagliani y Diego Leuco sobre el lanzamiento en #ALaBarbarossa uD83DuDC47uD83CuDFFBhttps://t.co/C1IMqX1VDD — telefe (@telefe) April 4, 2024

Entrevistado por La Nación, el mediático relató un suceso que rozó lo paranormal que sorprendió al conductor por su relación con el fallecido Gerardo Rozín: "Si bien tuve siempre muy buen vínculo con Gerardo (Rozín), nunca fuimos amigos, no éramos íntimos, no conocíamos detalles de la vida del otro. Esto lo remarco porque ahora vivo en un departamento que había sido de él. Y me mudé ahí sin saberlo. Ya viviendo en esa casa, me llegó la propuesta para estar en La peña...", contó Leuco aún sorprendido.

Fiesta el fin de semana

La Peña de Morfi se estrenará el domingo 7 de abril a las 12 hs en Telefe con la conducción de Diego Leuco y Lizy Tagliani, y se conocieron quiénes son los primeros artistas invitados.

Vuelve la música, vuelve la alegría, vuelve #LaPeñaDeMorfi a Telefe uD83CuDFB6 uD83EuDD17



uD83DuDC49Desde este domingo a partir de las 12.00hs. pic.twitter.com/8oRUaKWCMb — MorfiTelefe (@MorfiTelefe) April 4, 2024

Los fanáticos ya celebran el anticipo que circula en las redes sociales y en la pantalla del canal de las pelotas: Luck Ra, La K'onga y Nahuel Pennisi, como plato musical principal.

También acompañarán a los conductores en el debut Luciano Pereyra y Los 4 de Córdoba celebrarán sus 55 años de trayectoria con un gran show. Por otro lado, de las entrevistas participarán Las Trillizas de Oro y Nancy Dupláa.