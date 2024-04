"Ella me sacaba el protagonismo”: Tomás Holder apuntó contra su madre

Preocupado y ocupado en su salud mental luego de varios episodios traumáticos, Tomás Holder volvió a ser noticia por una declaración realizada recientemente sobre su madre.

El mediático que fue el primer expulsado de la edición anterior de Gran Hermano, ahora salió a hablar de Gisela Gordillo, su madre a quien acusó sin dudar.

Holder no tuvo filtros al decir que la mujer intentó, en todo momento, de quitarle su protagonista en el "Bailando" (América) conducido por Marcelo Tinelli.

"Me quitaba protagonismo en el Bailando".



“Me quitaba protagonismo en el Bailando”.



En LAM, el musculoso habló a corazón abierto y dijo: “Estoy haciendo un curso que dentro de poco sale en las redes, es de negocios, alimentación, hábitos saludables, entrenamiento, ese es mi próximo proyecto y ahora en mayo ya me voy a España, Barcelona. Me voy a vivir seis meses, vamos a ver si me quedo más tiempo", comenzó diciendo.

Luego sumó: “Siento que mi mamá me quitaba protagonismo, eran todas las previas por ella, sentía que las previas las tenía que hacer yo, hasta que me pregunté qué es lo que realmente hacia yo ahí. El día que vino mi tío a la previa sentí que me usó y eso no está bueno. Marcelo me dio una mano muy grande para estar ahí”.

Acerca de su salud mental aseguró: “Estoy muy bien, tuve muchos psicólogos al lado, mucha gente que me ayudó, mamá, papá. Sentía que me moría, siempre me pasaba en lugares públicos, nunca me pasó en mi casa por suerte, pero la pasé muy mal”.