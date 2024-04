Fanáticos de la cumbia preocupados por la salud de El Polaco

Con una agenda llena de compromisos y espectáculos para presentar su música, El Polaco ahora es noticia por una operación a la que debe someterse y poco se sabe sobre el tema.

Obligado a parar por cuestiones de salud, en "Intrusos" difundieron la información que la pareja de Barby Silenzi deberá operarse urgente debido a una hernia que lo tiene preocupado.

"Me salió una hernia. La gente por ahí se pregunta ¿este canta y le sale una hernia? Pero la verdad es que me salió por el esfuerzo del Bailando y me complica cuando juego al fútbol", aclaró el cantante.

La intervención no es de riesgo y tiene un postoperatorio bastante simple, pero que le implicará días de reposo y alejamiento de los escenarios: "Estoy re tranquilo porque es algo fácil", aseguró el mediático para tranquilidad de sus seguidores.

Luego de un verano lleno de presentaciones por todo el país, ahora el cantante deberá hacer una pausa obligada para recuperarse y volver al ruedo con la mejor energía junto a su mujer y sus hijas.