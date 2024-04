Se terminó el amor entre Marcelo Tinelli y Milet Figueroa

Cuando todo parecía funcionar bien en la vida sentimental de Marcelo Tinelli, ahora se conoció la noticia sobre su reciente ruptura con Milet Figueroa, la modelo y actriz peruana.

Fue Yanina Latorre quien no dudó en dar detalles de esta ruptura, cuando fue invitada al programa de Mirtha Legrand en la pantalla del Trece.

Mirtha Legrand: ¿(Marcelo Tinelli) Rompió con la peruana (Milett Figueroa)?

Yanina Latorre: No puedo vender a la fuente pero eso está FINIQUITADO.

Así que aquí se confirmaría el rompimiento entre Milechi y Tinelli #Mesaza pic.twitter.com/imeSgS9QXf — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 7, 2024

Desde hace tiempo, la rubia panelista de LAM viene dando pistas sobre el presente amoroso del conductor del Bailando y ahora, invitada a la mesaza Yanina aseguró: "Rompió con la peruana, aunque me lo niega. Vos haceme caso a mí. Ya voy a desandar el camino. Somos muy amigos, pero no me quiere contar y sé que algo pasó (con Milett)", aseguró la invitada.

En #LAM especulan sobre un posible quiebre en la relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Yanina Latorre dice que si tan enamorado está el conductor argentino, pudo comprarle un pasaje a Madrid pero que al no hacerlo, se abren más rumores de separación. uD83DuDE26uD83DuDC47uD83CuDFFC pic.twitter.com/unNTLPTMBb — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 1, 2024

Luego, la mujer de Diego Latorre reveló que ninguno de los protagonistas salió a dar explicaciones: "Tengo un tema que no puedo contar, si no vendo a la fuente y eso está finiquitado. Él y ella lo niegan. Él se me ríe, cuando le escribo me pone 'jajajaja', a eso lo hace para no blanquear".

Lo que se viene

Luego de confirmar la separación de Marcelo y Milett Figueroa, Yanina no dudó en mirar a los ojos a Marixa Balli, invitada también a la mesa de Mirta y aseguró: "Él va a volver con vos, estoy segura".

Sorprendidos, los otros invitados a la mesa esperaron la reacción de la autora de "La Cachaca": "No está en mis planes volver con él. Tenemos una relación de amistad, hemos hablado mucho", cerró.