Preocupación por la salud de un integrante de Cuestión de Peso

Este lunes 6 de mayo, el Trece volvió a presentar su ciclo de salud "Cuestión de peso", en esta oportunidad, conducido por Mario Masseccesi.

Con un equipo médico liderado por Alberto Cormillot, su mujer Estefanía Pasquini, su hijo Adrián y su nieta Abril, los participantes buscan bajar de peso para mejorar su calidad de vida y perder kilos.

Ernesto, “El gaucho”, es uno de los 10 participantes de #CuestiónDePeso. pic.twitter.com/u5OMqMnQ9E — eltrece (@eltreceoficial) May 6, 2024

En este sentido, el programa que va de lunes a viernes a las 14.45 tuvo su primer momento de tensión cuando debieron internar a uno de sus participantes.

"Ernesto":

Por comentarios sobre este momento de #CuestiónDePeso pic.twitter.com/HJA37m8ryr — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 8, 2024

Se trata de Ernesto Cirilo Ayala, que debió ser atendido por unas úlceras en sus pies que fueron inmediatamente atendidas, limpiadas y vendadas.

Frente a un cuadro que requiere reposo y control diario, el participante quedó internado bajo la atención de Alberto Cormillot: “Acá estamos con Ernesto, conteniéndolo en esta situación de internación que no fue electiva, fue una indicación médica y fue realmente muy importante que lo haga, porque el procedimiento que él sufrió hoy, o se le hizo hoy, genera mucho movimiento de tejidos”.

Luego, el doctor agregó: “Con pacientes como Ernesto, con este sobrepeso, lamentablemente el sistema de salud nuestro, el argentino y de muchos lugares, no está armado para estos pesos y lo hacen con todo el amor del mundo. Pero realmente, la indicación de curación en pacientes como él es mucho más seguida y tiene que ser hecho por profesionales”.

Preocupa la salud de Ernesto, “El gaucho”, de #CuestiónDePeso. Los especialistas analizaron su caso. Sufre una infección llamada erisipela. pic.twitter.com/cLf6tldsVV — eltrece (@eltreceoficial) May 8, 2024

También Adrián Cormillot se refirió a la salud del participante: “Está completamente estable, esta internación es preventiva, como te dije antes. Las curaciones de hoy fueron bastante fuertes, se lo curó realmente, y el impacto inicial, obviamente, de una persona que se tiene que internar sin elección fue bastante duro”.

Por su parte, muy emocionado y dolorido Ernesto comentó: “Me siento bien, estaba muy asustado con el tema de las curaciones, porque yo comenté que cuando me hacían las curaciones me dolía mucho, y sinceramente, estaba muy asustado, pero acá me atendieron diferente. Fue doloroso, pero rápido, y me pusieron unas cremas que en otros lugares no lo hacían. Y ahora estoy más tranquilo y con el apoyo de los profesionales”.

? "La obesidad es una porquería": internaron a "El Gaucho" de Cuestión de Peso



uD83DuDC49uD83CuDFFB Cuentan con úlceras en las piernas que pueden complicarse



(uD83DuDCA3 Para El Trece, el show debe continuar)https://t.co/QTFP4viD2P pic.twitter.com/961KIacIC0 — Big Bang News (@bigbangnw) May 9, 2024

Palabra de médico

Alberto Cormillot dio un panorama más amplio de la afección del concursante conocido como "El gaucho": “Quedó internado por unas lesiones que tiene en las piernas. Vos podés imaginar la pierna como si fuera un envase: si le ponés mucho adentro, finalmente se vence”, dijo el nutricionista y agregó: “La piel se vence y aparecen úlceras, más en una persona diabética como es él. Ya venía de arrastre con todo esto y decidimos internarlo para que pueda seguir en el programa”.

Para cerrar, Ayala afirmó: “Me empezó a salir y ahora se me hizo una úlcera en el pie y la verdad que me están matando los dolores. A veces mi señora me tiene que limpiar o atarme los cordones... Terminamos con estas enfermedades, con los pies hinchados. La obesidad es una porquería”.