Karina Rabolini se casó con Ignacio Castro Cranwell

El amor todo lo pudo y, este viernes 10 de mayo, finalmente se casaron Karina Rabolini e Ignacio Castro Cranwell, luego de una separación que los puso a prueba.

Con una íntima ceremonia, los esposos compartieron su momento especial junto a familiares y amigos en el lujoso Palacio Paz.

Unas 80 personas participaron del festejo y, la mismísima Karina comentó: “Es un casamiento muy chiquito, muy familiar. No lo hicimos nosotros porque si no iba a estar yo con los canapé dando vuelta”, dijo la novia en contacto con Ángel De Brito, y agregó: "No era la intención comunicarlo, es una celebración nuestra después de varios años que estamos juntos”.

Sobre su vestido, la ex de Daniel Scioli detalló: “Yo quería algo muy sencillo, porque cumplí 57 años y, la verdad, me daba mucho pudor vestirme de novia. Así que Eva Bomparola tenía que buscar algo que sea simple, tapadito que sea sencillito, así que la camisa y la pollera es de Eva”.

uD83DuDC8D EXCLUSIVO: se casó Karina Rabolini



Hablamos con la pareja.



La palabra de Agustina Kampfer.



Cc #LAM en América TV uD83DuDCFA @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/vuJMKpD3RC — América TV (@AmericaTV) May 11, 2024

Luego de confirmar que no tendrán luna de miel, la rubia aseguró tener una buena relación con su ex a quien no invitó a la boda, como también sucedió lo mismo con la ex pareja de Ignacio.

Los esposos se conocieron en 2015 a través de la política, cuando aceptó ser el jefe de prensa de, justamente, Scioli. Ese año hicieron pública la separaron que ya estaba terminada y, al poco tiempo, Ignacio y Karina comenzaron a salir.