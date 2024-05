Muy sexy, Rocío Pardo confesó estar loca por Cabré

Desde el 2021, Nico Cabré venía disfrutando de su soltería luego de su relación con Laurita Fernández y no se le conocía relación nueva.

Fue hasta hace pocas semanas, que el actor fue visto con Rocío Pardo, la bella rubia y bailarina ex novia de Ulises Buenos.

Con el paso de las semanas, los mediáticos blanquearon su relación y posaron felices en las redes sociales.

Ahora, la rubia incendió su cuenta de Instagram y, durante una entrevista con Socios del Espectáculo, se refirió al especial momento de su vida junto al actor.

Sin ropa interior, Pardo protagonizó una jugada producción de fotos y aseguró: "Venimos muy bien. Empezamos una relación y estamos en un momento muy lindo. Como cualquier relación, estamos construyendo un vínculo sano que nos potencie a los dos como personas", comenzó diciendo Rocío.

Luego explicó: "Cada uno tiene su casa pero, la verdad, es que estamos todo el día juntos".

Para cerrar, la influencer se refirió a las relaciones anteriores de Cabré y aseguró: "No me preocupan sus relaciones anteriores, siempre uno es distinto en cada una... Yo también tuve relaciones pasadas y uno no puede juzgar a una persona por lo que fue, por lo que hizo o por lo que dicen que hizo. Yo dejo que él me sorprenda todos los días".